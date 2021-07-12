بالفيديو.. انهيار سقف منزل في الظهران على عائلة بسبب غش بالبناء

هجرت عائلة في الظهران منزلها الجديد بعد مرور عام على سكنه، وذلك بعد ظهور تشققات أسفرت عن سقوط أجزاء من السقف في المنزل.
وقالت المواطنة ندى الأصيل لبرنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن سقف أحد طوابق المنزل سقط أثناء وجودهم في الدور الأرضي، مشيرة إلى أنها عاشت برفقة عائلتها أيامًا صعبة لشعورهم بالخوف من احتمالية سقوط السقف بعد ظهور تشققات وتصدعات بالحائط، وهو ما جعلهم يقسمون أنفسهم لفرق مراقبة على مدار اليوم، لمنع وقوع أي خطر للعائلة.
وأكد زوجها عبد الله المجبل، أنهم حاولوا التواصل مع البائع بعد أيام من سكن المنزل لإصلاح هذه العيوب، غير أنه تجاوب في بداية الأمر ثم تجاهل اتصالاتهم عندما بدأ الأمر في التفاقم.
وأضاف أنه لم يكن هناك التزام ببنود العقد المبرم بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه تحمل تكاليف أعمال السباكة والكهرباء في البيت من جيبه الخاص. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن تكون هناك زيارة من الدفاع المدني للمنزل، لتقييم الأضرار التي تعرض لها خلال الأيام الأخيرة.
فيديو | بسبب الغش في البناء ومواده.. عائلة سعودية تهجر منزلها خوفا من سقوط السقف #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/qow9PKAXYF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 12, 2021
فيديو | لقطات من الأضرار على المنزل “المنهار” في #الدمام بسبب الغش في البناء#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ojK59NvVz8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 12, 2021
فيديو | مراسلة #الإخبارية: الدفاع المدني سيقوم بتقييم الأضرار على المنزل “المنهار”#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ezpc62YnmU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 12, 2021