نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > كأنها واحة خضراء.. مشاهد مبهرة للرياض كما لم ترَها من قبل
15/07/2021   10:52 م

كأنها واحة خضراء.. مشاهد مبهرة للرياض كما لم ترَها من قبل

+ = -
846

نشر المصور عبدالرحمن البريه، اليوم (الخميس)، صورًا تظهر مدينة الرياض كأنها واحة خضراء من الأشجار والنخيل والسماء الصافية، ويظهر فيها مركز الملك عبدالله المالي على بعد 12 كيلومترًا.

وأوضح البريه، عبر حسابه على موقع “تويتر”، أنه انتهز فرصة الأجواء الصافية في مدينة الرياض ووضوح مركز الملك عبدالله المالي والتقط هذه الصور، مبينًا أنه عندما كان يأتي إلى الرياض كانت تمنعه الظروف الجوية من التصوير.

وفق “أخبار 24”.

كأنها واحة خضراء.. مشاهد مبهرة للرياض كما لم ترَها من قبل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164356.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.