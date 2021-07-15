كأنها واحة خضراء.. مشاهد مبهرة للرياض كما لم ترَها من قبل

نشر المصور عبدالرحمن البريه، اليوم (الخميس)، صورًا تظهر مدينة الرياض كأنها واحة خضراء من الأشجار والنخيل والسماء الصافية، ويظهر فيها مركز الملك عبدالله المالي على بعد 12 كيلومترًا.
وأوضح البريه، عبر حسابه على موقع “تويتر”، أنه انتهز فرصة الأجواء الصافية في مدينة الرياض ووضوح مركز الملك عبدالله المالي والتقط هذه الصور، مبينًا أنه عندما كان يأتي إلى الرياض كانت تمنعه الظروف الجوية من التصوير.
بأهلها ونخيلها .. #الرياض حلوة #الرياض_الخضراء 💚 pic.twitter.com/qHo0RJPXV9
— عبدالرحمن سعد البريه (@bns3d10) July 15, 2021
وفق “أخبار 24”.