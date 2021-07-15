أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، رسميا اعتماد انضمام لقاح “موديرنا” إلى اللقاحات المعتمدة في المملكة، ليصل بذلك عدد اللقاحات المعتمدة إلى 4 لقاحات.
وأوضحت الوزارة أن لقاح موديرنا يؤخذ على جرعتين، عن طريق الحقن في العضد أو عن طريق الفم، ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية 42 يوماً، مؤكدةً أنه فعّال للوقاية والحماية من فيروس كورونا.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح فيروس كورونا “موديرنا” (Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273). وذلك بعد أن تقدمت شركة “موديرنا” بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.
وفق “أخبار 24”.