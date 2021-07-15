بالفيديو.. ما صحة استجابة الدعاء في يوم عرفة؟.. الشيخ الشثري يجيب

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، إنه لا يوجد دليل على أن الدعاء يوم عرفة مستجاب، مبينًا أن دعوة المسلم في كل مكان وزمان تُرجى إجابتها.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، اليوم (الخميس)، أن ليوم عرفة فضائل وأعمالا صالحة للجميع، من بينها صيام يوم عرفة لأنه يكفر الله به سنتين، مضيفًا أن من الأعمال الصالحة أيضا التكبير بعد الصلوات بداية من فجر يوم عرفة حتى عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وكذلك التكبير المطلق الذي يكون في الطرقات. وفق “أخبار 24”.
وأوصى بأن يبذل الإنسان أسباب إجابة الدعوات في كل وقت، من إطابة المطعم وإخلاص النية وإحضار القلب، وكذلك الخضوع والخشوع لرب العزة، ليكون هذا من أسباب قبول الدعوات.
ما صحة استجابة الدعاء في #يوم_عرفة من بعد الظهر إلى المغرب؟.. الشيخ د. سعد الشثري
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 15, 2021