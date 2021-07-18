فيديو لعمالة تستخدم سيارة نظافة في نقل الخضروات والفواكه بعسير .. و"الأمانة" تتفاعل وتغلقه

أغلقت أمانة منطقة عسير، اليوم (الأحد)، محل بيع خضار استخدم سيارة تابعة لشركة نظافة لنقل كميات من الخضروات والفواكه الموسمية، وذلك تفاعلاً مع فيديو وثق الواقعة.
وكان مقطع فيديو أظهر مجموعة من العمال بإحدى شركات النظافة التابعة للأمانة يقومون بنقل المضبوطات لمحل بيع الخضروات، مستخدمين في ذلك مركبة الشركة، في مخالفة واضحة وصريحة.
وأفادت الأمانة بأنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الواقعة، حيث تم إغلاق المحل والتحفظ على جميع ما بداخله، وأخذ عينات من جميع المعروضات وإرسالها لمختبر الأمانة لفحصها.
وأضافت أنه تم تطبيق المخالفات والجزاءات بحق المحل لعدم الامتثال للتدابير الوقائية، كعدم تطهير الأسطح وعدم إلزام العملاء بارتداء الكمامات، كما تم استبعاد العمال المخالفين التابعين للشركة نهائيا، وتزويد الجهات المسؤولة بالمعلومات اللازمة لتطبيق العقوبات بحقهم.
وفق “أخبار 24”.