نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طقس الإثنين: استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة
18/07/2021   11:17 م

طقس الإثنين: استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة

+ = -
976

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين، أن يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، وجيزان، وعسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، وتسجل أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن؛ 47 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 14 درجة. وفق “أخبار 24”.

طقس الإثنين: استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164807.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.