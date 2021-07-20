“فيفا” يكشف حقيقة إجراء تعديلات على قوانين كرة القدم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الإثنين، حقيقة الأنباء الرائجة خلال الأيام الماضية حول تعديلات عديدة على أنظمة وقوانين كرة القدم.
وأوضح فيفا في بيان أصدره عبر موقعه الرسمي أن لا نية حالياً في إجراء أي تعديلات جديدة.
وجاء في البيان: “يود فيفا أن يوضح أن التقارير الخاطئة التي تم تداولها في وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة غير صحيحة، ما ظهر بشأن نية فيفا المزعومة بإجراء تغييرات تجريبية على قوانين اللعبة في بطولة الشباب التي لُعبت في هولندا، ليس واقعياً”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف:” يمكن لنا تأكيد عدم وجود نية في الوقت الحالي لتجربة أي من التغييرات المشار إليها في هذه التقارير، وأن التغييرات المشار إليها لم تتم مناقشتها داخليًا أو مع زملائنا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB”.