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اخبار رياضية > “الشهري” يركز على الضغط العالي استعدادا لمواجهة ساحل العاج
20/07/2021   11:30 ص

“الشهري” يركز على الضغط العالي استعدادا لمواجهة ساحل العاج

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واصل المنتخب الأولمبي بقيادة سعد الشهري، تدريباته، اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة منتخب ساحل العاج، الخميس، في بداية مشواره بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وركز الشهري على تمارين الضغط العالي خلال الحصة التدريبية، استعدادا لمواجهة منتخب ساحل العاج.

وفرض الشهري عدداً من الجمل التكتيكية والفنية والبدنية، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف مساحة الملعب للتدرب على الكرات الثابتة في الحالة الدفاعية. وفق “أخبار 24”.

ويبدأ الأخضر الأولمبي مشواره الأولمبي، بمواجهة منتخب ساحل العاج على ملعب يوكوهاما لحساب المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه البرازيل وألمانيا.

“الشهري” يركز على الضغط العالي استعدادا لمواجهة ساحل العاج

اخبار رياضية
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