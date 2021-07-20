وزير الداخلية ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد لرجال الأمن المشاركين في الحج

نقل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتهنئتهما لرجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هـ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
وأكد خلال لقائه بمديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج بمقر وزارة الداخلية في منى اليوم، أن ما يتم تحقيقه من نجاح في تنفيذ خطط أمن حج هذا العام 1442 هـ يأتي بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ودعمهما المستمر بتوفير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.
وأعرب وزير الداخلية، عن اعتزازه بالجهود المشرفة غير المستغربة التي يؤديها جميع رجال الأمن مع زملائهم من رئاسة أمن الدولة والجهات المدنية المشاركين في أعمال حج هذا العام، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في توفير وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن.