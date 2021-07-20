بايدن يهنئ المسلمين بعيد الأضحى ويتحدث عن الحج والنبي إبراهيم وابنه إسماعيل

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل – عبر بيان صدر عن البيت الأبيض – المسلمين في العالم بعيد الأضحى المبارك، متحدثا عن التكاتف العالمي لمحاربة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن تقاليد العيد ومناسك الحج المتمثلة في توفير رعاية لمن هم أقل حظاً، لإحياء ذكرى إبراهيم والتضحية بابنه لله، تحمل معنى خاصاً هذا العام، الذي يشهد مواجهة تحديات فيروس كورونا والعمل على الاستجابة والتعافي من هذا الوباء العالمي.
وأضاف أن الشعب الأمريكي يفتخر بالمساعدة في قيادة المعركة للقضاء على الوباء عالميا، من خلال التبرع بأكثر من نصف مليار لقاح لدول في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة، وينبغي أن نعمل جميعا لإنقاذ الأرواح ووضع حد لهذا الوباء في كل مكان. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الحج يجمع الناس من مختلف مناحي الحياة وكل ركن من أركان المعمورة، ويذكرنا أيضا بالتزام الإسلام بالمساواة والجذور المشتركة للأديان الإبراهيمية في العالم، كما أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي للخروج من مرحلة الوباء، بقوة أكبر، ويشكل الآلاف من المسلمين الأمريكيين جزءًا ممن يتوقون لأداء فريضة الحج العام المقبل بإذن الله.