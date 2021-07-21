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أخبار محلية > “الأمن العام” يستعرض 4 جرائم أطاح بمُرتكبيها خلال الأيام الماضية بالرياض ومكة
21/07/2021   9:18 ص

“الأمن العام” يستعرض 4 جرائم أطاح بمُرتكبيها خلال الأيام الماضية بالرياض ومكة

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استعرض الأمن العام، عدداً من الجرائم والمخالفات التي ألقي القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية في الرياض ومكة المكرمة.

وجاءت الجرائم على النحو التالي:

ـ ضبط 3 مُقيمين ومُخالف لنظام أمن الحدود جميعهم من الجنسية السودانية ارتكبوا جريمة نقل مُخالفي نظام أمن الحدود في مكة المكرمة.

ـ القبض على 5 أشخاص مُقيمين من عدة جنسيات في الرياض ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يقومون بتحميل لحوم في مركبة أجرة مُخالفين بذلك الاشتراطات الصحية. وفق “أخبار 24”.

ـ الإطاحة بـ13 مُخالفاً لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الأفغانية والباكستانية والصومالية والسودانية تورطوا في سرقة أغطية حديدية مُخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول لغرض بيعها في الرياض، حيث ضُبط بأحد المواقع التابعة لهم 954 غطاءً حديدياً.

ـ ضبط 12 مُخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية امتهنوا العمل لحسابهم الخاص في غسيل المركبات بمواقف أحد التجمعات التجارية بمكة المكرمة.

“الأمن العام” يستعرض 4 جرائم أطاح بمُرتكبيها خلال الأيام الماضية بالرياض ومكة

أخبار محلية
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