صورة مُذهلة التقطت من الفضاء لمدينة جدة

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نشر رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت، صورة مُذهلة لمدينة جدة التقطها من محطة الفضاء الدولية.
وأظهرت الصورة، الأضواء الساطعة بمدينة جدة، وسط تفاعل وإعجاب كبير من قِبل المُتابعين لمصورها.
وفق “أخبار 24”.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج