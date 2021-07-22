هل يلزم إجراء فحص كورونا أو العزل عند عودة الحجاج إلى أهاليهم؟ الصحة توضح

قال وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري اليوم الخميس، إن بعض العائدين من حج هذا العام 1442هـ، يسألون عن مدى الحاجة لفحوصات كوفيد أو العزل عند عودتهم إلى أهليهم.
وأوضح أن جميع الحجاج والعاملين في الحج حصلوا على لقاحات كوفيد ولله الحمد، فلا حاجة للفحص أو العزل، إذا لم تظهر أعراض خلال الأسبوعين اللذين يليان إنتهاء المناسك.
يذكر أن المتعجلين من الحجيج توافدوا اليوم الخميس، على المسجد الحرام، لأداء طواف الوداع، بعد أن قاموا برمي الجمرات الثلاث، وسط تنظيم دقيق، والتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.