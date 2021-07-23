هل يمكن صيام الأيام البيض بعد عيد الأضحى؟ الشيخ الخثلان يرد

رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الخثلان، على سؤال حول إمكانية صيام الأيام البيض بعد عيد الأضحى.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة “الرسالة”، أنه لا بأس في صيام الأيام البيض بعد عيد الأضحى، ولكن من اليوم الـ14 وليس من اليوم الـ13 كما هو معتاد.
وأضاف أنه في غير شهر ذي الحجة، تكون الأيام البيض في 13 و14 و15 من الشهر، مشيرًا إلى أن يوم الـ13 من شهر ذي الحجة هو من أيام التشريق التي يُحرم فيها الصيام.
🔸️ هل تصام أيام البيض في شهر ذي الحجة؟#سعد_الخثلان #ايام_التشريق #فتاوى https://t.co/oFmZeqVCrB pic.twitter.com/HK3js5Etnx
— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) July 22, 2021
وفق “أخبار 24”.