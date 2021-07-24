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اخبار رياضية > وزير الرياضة يهنئ حسين علي رضا بعد تأهله إلى ربع النهائي في منافسات التجديف
24/07/2021   8:24 ص

وزير الرياضة يهنئ حسين علي رضا بعد تأهله إلى ربع النهائي في منافسات التجديف

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هنأ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اللاعب حسين علي رضا ممثل المملكة في رياضة التجديف بالدورة الأولمبية بعد تأهله إلى ربع النهائي في منافسات فردي التجديف رجال.

يُشار إلى أن الأمير عبدالعزيز ظهر بصحبة الأميرة ريما بنت بندر والأمير فهد بن جلوي في المدرجات لمساندة اللاعب حسين رضا، الذي سجل أول مشاركة سعودية في رياضة التجديف بتاريخ دورة الألعاب الأولمبية.

وفق “أخبار 24”.

وزير الرياضة يهنئ حسين علي رضا بعد تأهله إلى ربع النهائي في منافسات التجديف

اخبار رياضية
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