إحداها تخطت الـ50 درجة.. رصد درجات حرارة عالية في 6 مدن بالمملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تخطي درجة الحرارة في إحدى مدن المملكة أمس (الجمعة) الـ50 درجة مئوية، مشيراً إلى أنه تم رصد درجات حرارة عالية بـ5 مدن أخرى.
وأوضح المركز، أن مدينة النعيرية سجلت 50.5 درجة حرارة مئوية، والدمام 48.5 درجة، والقيصومة 48 درجة، والأحساء 47 درجة، ورفحاء 44 درجة، والمدينة المنورة 43 درجة مئوية.
وكان المركز قد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة غداً (السبت)، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة. وفق “أخبار 24”.