ساهم الروبوت التوجيهي الذي أطلقته الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال حج هذا الموسم، في خدمة حجاج بيت الله عبر الإجابة عن استفساراتهم وتقديم الفتاوى لهم بـ11 لغة.
وقدم الروبوت التوجيهي، خدمات التواصل مع المشايخ عن بُعد، وتوجيه الحجاج بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بهم.
ووثّق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، جانباً من الخدمات التي يقدمها الروبوت، عبر تواصل الحجاج مع الشيخ عن بُعد للاستفسار منه عن بعض الأمور وبينها الأضحية.
وتواصل الروبوت الذي يحتوي على شاشة 21 بوصة تعمل باللمس، مع الحجاج بـ 11 لغة بينها العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفارسية والتركية.