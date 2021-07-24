حذّر مختصون من شراء الأدوية والمستحضرات التجميلية عبر الإنترنت لكونها تحتوي على مواد مغشوشة وأخرى سامة، وقد يؤدي استخدامها إلى تفاقم الحالات المرضية التي قد تصل إلى حد الوفاة.
وقال مدير المركز الإعلامي لجمعية دوائي الدكتور سفر الشهراني خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن المستحضرات التجميلية هي عبارة عن منتجات تستخدم بغرض التجميل من الخارج وليس لها أي ادعاء طبي، أما المنتجات الدوائية فهي تحتوي على مادة أو أكثر لعلاج الأمراض أو الوقاية منها.
وأوضح الشهراني أنه انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة شراء الأدوية والمستحضرات الطبية والعشبية، من المواقع الإلكترونية مجهولة المصدر ومن نقاط البيع غير المصرحة، كما أن هناك إعلانات مضللة تعطي أدوية وصفية دون الرجوع إلى الوصفة الطبية.
وأضاف أن المواقع الإلكترونية التي تبيع الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر تروج أيضاً لإعلانات وادعاءات حول وجود أدوية تُعالج جميع الحالات الخطرة، مثل إنقاص الوزن أو خفض السكري وعلاجه، ومعالجة الاكتئاب، والتوتر، وغيره من الادعاءات الباطلة. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء حذرت في وقت سابق من شراء الأدوية والمستحضرات الصحية والعشبية عن طريق الإنترنت، داعيةً إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية التي تبيع الأدوية والمستحضرات الصحية مجهولة المصدر وغير المسجلة بالهيئة.
فيديو | تحذيرات من شراء الأدوية والمستحضرات التجميلية عبر الإنترنت #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/PdN0dFA8nV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 23, 2021