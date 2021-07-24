السفير في إندونيسيا: 10 إصابات بكورونا حتى الآن بين السعوديين.. منهم حالتان حرجتان بالفيروس المتحور

قال سفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا عصام الثقفي، اليوم السبت، إنه منذ قرار المملكة بعودة مواطنيها من إندونيسيا ومنع السفر إليها رصدت السفارة إلى الآن 10 إصابات بفيروس كورونا، منها حالتان حرجتان بالفيروس المتحور.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج 120 على قناة الإخبارية، أن السفارة تفاعلت مع وضعهم وخاطبت وزارة الخارجية في المملكة، وبدورها تواصلت مع الجهات المختصة وسيتم إخلاؤهم في أقرب وقت، ويحتمل أن يكون ذلك غداً أو بعد غدٍ.
وأضاف أن السفارة تتابع الحالات الأخرى باتصال يومي تقريباً، وكلها في مستشفيات في جاكرتا العاصمة وخارجها، وهي حالات بين متوسطة إلى مستقرة، وسيتم الترتيب لعودتهم بمجرد خروجهم من المستشفى. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك 200 مواطن سيعودون للمملكة، وتم الترتيب لذلك، عبر رحلتين يومي 26 يوليو و1 أغسطس، بالتنسيق بين السفارة والخطوط السعودية في جاكرتا، وأن كل من عادوا من إندونيسيا للمملكة سابقا خضعوا للحجر المنزلي فقط.
فيديو | سفير #المملكة لدى إندونيسيا لـ #برنامج_120: 200 مواطن سيعودون للمملكة يومي 26 يوليو و 1 أغسطس.. وهناك حالتين حرجة مصابة بكورونا المتحور#الإخبارية pic.twitter.com/L1HB4Ijf5R
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2021