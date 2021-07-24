شاهد بالعين المجردة.. اقتران بين القمر وزحل والمشترى مساء اليوم

يُرصد بسماء الوطن العربي مساء اليوم (السبت) اقتران القمر- بعد ساعات من اكتماله بدرًا- بكوكب زحل على اليمين، وسيكون بالقرب منهما (إلى اليسار بالنسبة للراصد) كوكب المشتري في مشهد يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري ، فقطره أكبر من قطر الأرض 9 مرات، ويتكون من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، ويمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.
وأشار أبوزاهرة إلى أن زحل يتميز في شكله بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة واحد كيلومتر فقط. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن القمر ستكون حركته نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك سيلاحظ مساء اليوم التالي أن القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق متجها ظاهريًا نحو المشترى، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.