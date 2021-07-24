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أخبار محلية > شاهد بالعين المجردة.. اقتران بين القمر وزحل والمشترى مساء اليوم
24/07/2021   7:55 م

شاهد بالعين المجردة.. اقتران بين القمر وزحل والمشترى مساء اليوم

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يُرصد بسماء الوطن العربي مساء اليوم (السبت) اقتران القمر- بعد ‏ساعات من اكتماله بدرًا- بكوكب زحل على اليمين، وسيكون ‏بالقرب منهما (إلى اليسار بالنسبة للراصد) كوكب المشتري في ‏مشهد يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة‎.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، ‏أن زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري ، فقطره أكبر ‏من قطر الأرض 9 مرات، ويتكون من الغاز وبشكل رئيسي من ‏الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن ‏الشمس، ويمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

وأشار أبوزاهرة إلى أن زحل يتميز في شكله بنظام حلقات رائعة ‏يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي ‏تقريبا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة واحد كيلومتر ‏فقط‎. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن القمر ستكون حركته نحو الشرق بالنسبة للنجوم ‏والكواكب، لذلك سيلاحظ مساء اليوم التالي أن القمر قد ابتعد عن ‏زحل نحو الشرق متجها ظاهريًا نحو المشترى، وهي حركته ‏الطبيعية في مداره حول الأرض‎.‎

شاهد بالعين المجردة.. اقتران بين القمر وزحل والمشترى مساء اليوم

أخبار محلية
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