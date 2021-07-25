نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الداخلية” تجدد التأكيد على موعد سريان قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت والمناسبات واستخدام وسائل النقل العام
25/07/2021   11:18 م

“الداخلية” تجدد التأكيد على موعد سريان قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت والمناسبات واستخدام وسائل النقل العام

+ = -
846

جددت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تأكيدها بشأن موعد سريان قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت والقيام بالأنشطة المختلفة. 

وأكدت أنه بدءًا من يوم 22/12/1442 هـ، الموافق 1/8/2021، سيتم تطبيق قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت والمناسبات والأنشطة واستخدام وسائل النقل العام. 

وأشارت إلى أن الأنشطة المشمولة بالقرار، تشمل الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية، والمناسبات الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية أو الترفيهية، بالإضافة إلى المنشآت الحكومية أو الخاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، والمنشآت التعليمية الحكومية أو الخاصة، واستخدام وسائل النقل العام. 

وشددت على ضرورة إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية. 

"الداخلية" تجدد تأكيدها بشأن سريان قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت والمناسبات واستخدام وسائل النقل العام

وفق “أخبار 24”.

“الداخلية” تجدد التأكيد على موعد سريان قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت والمناسبات واستخدام وسائل النقل العام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885165869.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.