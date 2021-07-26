أيهما أفضل صيام الأيام البيض متصلة أم متقطعة؟.. الشيخ المنيع يجيب

رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، على سؤال بشأن ما إذا كان الصيام المتصل للأيام البيض أفضل من صيامها متقطعة.
وقال خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، إن الأفضل هو صيام الأيام البيض مجتمعة، أي صيام أيام 13 و14 و15 من كل شهر.
وأضاف أن في حال صام العبد يوماً في بداية الشهر وآخرَين بمنتصفه وآخره، فيصبح بذلك قد صام 3 أيام في الشهر، ولكن الأفضل هو صيام الأيام الثلاث البيض متصلة. وفق “أخبار 24”.
ايهما افضل صيام الايام البيض متفرقة أم متتابعة؟ الشيخ عبدالله المنيع
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 25, 2021