أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أن المملكة قررت السماح بالعمرة للقادمين من خارج المملكة، بدءاً من غرة شهر محرم المقبل، مبيناً أبرز شروط أداء العمرة لمعتمري الخارج.
وقال سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة “الأولى”، إن عملية الحجز لتأشيرات العمرة وحجز الباقات التي تضم الإقامة والسكن والنقل والإعاشة، بدأت منذ أول أمس (الأحد)، بحيث يمكن لمن يرغب في أداء العمرة دخول المملكة مع مطلع شهر محرم الهجري.
وأوضح أن أهم شروط أداء العمرة للقادمين من خارج المملكة أن يكون عمره لا يقل عن 18 عاما، بالإضافة إلى حصوله على لقاح فيروس كورونا المعتمد من قبل الهيئة العامة للدواء والغذاء، وهي 4 لقاحات: “فايزر، أسترازينيكا، جونسون آند جونسون، موديرنا”.
ولفت إلى أنه بسبب ظروف الجائحة، لايزال القدوم المباشر للمملكة من بعض الدول معلقاً، إلا أنه يمكن القدوم عن طريق دولة أخرى مسموحة، بعد إمضاء 14 يوماً فيها والتأكد من الفحوصات الطبية.
وأبان أن هذه الشروط الهدف منها الحفاظ على صحة الانسان بحيث عندما يصل المعتمر إلى المملكة ويعود إلى بلاده يكون سليما معافى، والسلامة العامة داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تتابع الدراسات من أجل بحث إضافات لقاحات أخرى لكورونا في المملكة.
وأشار إلى أن الخطط والآليات التي وضعتها المملكة ساهمت في نجاح موسم الحج الماضي، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الحجاج سواء المواطنين أو الوافدين، حيث الخطط الرئيسية كانت تعتمد على منع الإصابة أو تفشى الفيروس.
وفق “أخبار 24”.