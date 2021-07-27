أجرت الفرق الرقابية بوزارة التجارة أكثر من 24 ألف زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي، لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.
وأعلنت الوزارة، اليوم (الثلاثاء)، أن الفرق الرقابية حررت 793 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها عند مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”.
وتضمنت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، بالإضافة إلى عدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل. وفق “أخبار 24”.