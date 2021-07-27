فتح باب القبول ببرنامج “الترميز الطبي” للجنسين .. تعرف على المواعيد وشروط التقديم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم (الثلاثاء)، فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج “الترميز الطبي” للجنسين.
وأوضحت الوزارة أن موعد التقديم سيكون ابتداءً من (27/07/2021) وحتى (03/08/2021)، لافتة إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج التقديم من خلال (الرابط).
والترميز الطبي أو السريري هو عملية تحويل الأسماء أو المصطلحات الطبية للأمراض والإجراءات الجراحية أو الطبية التي يخضع لها المرضى إلى رمـوز رقمية وحرفية، وذلك من خلال مراجعة وتحليل السجل الطبي للمريض من قبل مختصين في إدارة المعلومات الصحية (السجلات الطبية). وفق “أخبار 24”.
ويساعد الترميز الطبي في تسهيل عملية تصنيف الأمراض والمشاكل الصحية وطرق علاجها؛ ما يساعد صانعي القرار على جميع المستويات في القطاع الصحي من اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على بيانات وإحصائيات دقيقة.