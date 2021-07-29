ابتداءً من الأحد المقبل.. “التجارة” تشترط ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا” لدخول الأسواق والمولات

ذكّرت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، بموعد تطبيق اشتراط ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا” لدخول الأسواق والمراكز التجارية وفروع الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الاشتراط ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك سعيًا لسلامة المجتمع وصحة أفراده.
وتضمّن اشتراط الدخول عدداً من الأماكن العامة والجهات الحكومية، حيث شمل: “المولات والأسواق والمراكز التجارية، والمنشآت التجارية ومنافذ البيع، ومقار الوزارة وفروعها ومراكز الأعمال، والجهات التابعة لمنظومة التجارة”.
ويشترط أن يكون المتسوق: (محصن جرعتين، أو محصن جرعة واحدة، أو محصن متعافي) حسب الحالة في تطبيق توكلنا، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة باللقاح عمريًا أو صحيًا.
وأكّدت الوزارة على أنه سيتم تشديد الرقابة على كافة المنشآت التجارية والأسواق والمولات، وذلك لمنع أي مخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وفق “أخبار 24”.