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أخبار محلية > بالفيديو.. رد فعل والد الطفلة اليمنية بعد مشاهدة ابنته عقب نجاح عملية الفصل
30/07/2021   12:36 ص

بالفيديو.. رد فعل والد الطفلة اليمنية بعد مشاهدة ابنته عقب نجاح عملية الفصل

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عبّر والد الطفلة اليمنية عائشة أحمد ، اليوم (الخميس)، عن فرحته بنجاح عملية فصل ابنته عن توأمها الطفيلي بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، والتي أجريت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأظهرت لقطات عرضتها قناة “الإخبارية” والد الطفلة وهو يرى ابنته بعد الانتهاء من العملية ويقدم الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبي على نجاح العملية، مقبّلاً رأس المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتور عبدالله الربيعة.

وكانت العملية قد أجريت على 8 مراحل، هي: “التخدير، ومنظار القسطرة، وتحضير الطفلة وتعقيمها، وتشريح الأطراف الطفيلية، وفصل الحوض، وترميم الجهاز البولي التناسلي، ومفاغرة الأمعاء، والترميم والإغلاق”. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رد فعل والد الطفلة اليمنية بعد مشاهدة ابنته عقب نجاح عملية الفصل

أخبار محلية
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