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أخبار محلية > النيابة العامة تصدر أمراً بالقبض على شخصين امتهنا رسم صور أشخاص على الحوائط
30/07/2021   12:36 ص

النيابة العامة تصدر أمراً بالقبض على شخصين امتهنا رسم صور أشخاص على الحوائط

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أصدرت النيابة العامة، اليوم (الخميس)، أمراً بالقبض على مواطنيْن امتهنا رسم صور أشخاص على حوائط المرافق العامة، وسرعة إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهما.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه تم رصد قيام المواطن سلطان بن ح، بالاتفاق مع المواطن هايس بن م، ويمتهن الأخير منهما الرسم على الحوائط، والقيام برسم صورة أحد الأشخاص على جدار في مكان عام في محافظة رفحاء، واعتياد الأول منهما على تبني هذه السلوكيات بمقابل مادي والاجتماع بمن يمتهنون الرسم على الجدران للقيام برسومات للغير وبطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، ونشر هذه الرسومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه نظراً لما ينطوي عليه هذا النشاط المُجرم من انتهاك لأحكام نظامي حماية لمرافق العامة ومكافحة جرائم المعلوماتية، وما يتضمنه من الإساءة للآخرين والاعتداء على الممتلكات، ومخالفة القيم الدينية والآداب العامة، وإحداث تشوه بصري للبيئة، ومخالفته لأنظمة التجارة بعدم الحصول على المتطلبات النظامية في هذا الشأن، فقد أصدرت النيابة أمراً بالقبض عليهما، وسرعة إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهما. وفق “أخبار 24”.

النيابة العامة تصدر أمراً بالقبض على شخصين امتهنا رسم صور أشخاص على الحوائط

أخبار محلية
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