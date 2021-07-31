صاحبة محل “بوفية وسندوتشات”: المشروع مربح وتغريدة فايز المالكي دعمتني كثيرا

أوضحت المواطنة “فاطمة منصور” والتي تملك محل تسالي وسندوتشات بالرياض، أنها بدأت في مشروعها بشكل بسيط مستخدمة فيه أدواتها وأجهزتها الكهربائية المنزلية.
وفي حديث خاص لـ”أخبار 24″ كشفت أنها مولت مشروعها بعد اقتراضها للمال واستغلاله في افتتاح مشروع بسيط، مبينة أنه يُحقق أرباحا وفوائد.
وأشارت إلى أنها تتلقى دعما وتشجيعا على الاستمرار من الزبائن كونها صاحبة المحل والمشرفة على إعداد وتحضير السندوتشات، والذين غالبا ما يعودون للشراء منها مرة أخرى نظرا لجودة الطعام وزهد الأسعار.
وأكدت أنها تلتزم بالعمل خلال فترة الصباح فقط، بسبب وجود موظفين، وهذا ما خفف عنها طول ساعات العمل ووفر لها الجهد والتعب المبذول بسبب العمل في مثل هذه المحلات على فترتين.
وعن دعم الفنان فايز المالكي لمشروعها، عبرت فاطمة عن سعادتها كون أن تغريدته عنها حظيت بتفاعل كبير ودعم لم تتوقعه أبدا.