بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تطبيق اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية في المملكة.
وأوضحت الوزارة، أن المقابل يتم تحديده بناءً على عدة أمور؛ منها حجم النشاط، والمؤشرات المناسبة للدلالة على حجم كل فئة نشاط كمقدار الإنتاج السنوي للنشاط أو الطاقة الإنتاجية، والأثر البيئي لنوع النشاط، ومستوى التزامه البيئي.
وجاءت أبرز أسعار التراخيص والتصاريح التي حددتها الوزارة كالتالي:
ـ ترخيص صيد الكائنات الفطرية البرية المسموح بصيدها بـ550 ريالاً في السنة.
ـ ترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية باستثناء الأسماك الاقتصادية بـ550 ريالاً في السنة.
ـ تصريح إقامة مسابقات أو ممارسة أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات بـ5 آلاف ريال، والتي لا تتضمن وسائط 1650 ريالاً.
ـ ترخيص الأنشطة السياحية المُرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية بـ1200 ريال.
ـ ترخيص استيراد أو الإدخال من البحر أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو نقل الكائنات الفطرية يكون المقابل المالي الأساسي له 220 ريالاً، حيث يسمح بالاتجار بـ 200 كائن فطري حي أو كجم من المنتجات.
ـ ترخيص اقتناء للكائنات الفطرية المدرجة في الترخيص يكون المقابل المالي الأساسي له 220 ريالاً، حيث يسمح باقتناء 200 كائن فطري حي أو كجم من المنتجات.
ـ تصريح الدخول إلى منطقة محمية بـ 440 ريالاً لكل شخص، و220 ريالاً عن السيارة لا تشمل الأشخاص.
ـ ترخيص الرعي في المناطق المحمية بـ 550 ريالاً، على أن يُسمح بالرعي حتى 50 رأس ماشية، وإضافة 11 ريالاً لكل رأس أخرى.
ـ ترخيص الأنشطة الزراعية في المناطق المحمية بـ 1100 ريال لكل هكتار في السنة.
ـ ترخيص الاستثمار في المناطق المحمية بـ2200 ريال لكل هكتار سنوياً.
ـ تصريح أو ترخيص الاحتطاب بـ 550 ريالاً ويسمح الاحتطاب حتى 500 كجم.
ـ تصريح الدخول إلى المتنزهات الوطنية 440 ريالاً لكل شخص، و220 ريالاً عن السيارة لا تشمل الأشخاص.
ـ تصريح الرعي خارج المحمية الطبيعية 550 ريالاً سنوياً، حيث يُسمح بالرعي حتى 50 رأس ماشية، مع إضافة 11 ريالاً على كل رأس أخرى.
ـ تصريح أو ترخيص إقامة المناطق المحمية الخاصة بدون مقابل، وكذلك الاستزراع أو التشجير في المناطق المحمية.
ـ ترخيص محلات بيع الحيوانات الفطرية يكون المقابل المالي الأساسي له 2200 ريال، على أن يسمح بالبيع حتى 20 حيواناً مع رسوم إضافية 110 ريالات عن كل حيوان. وفق “أخبار 24”.
ـ ترخيص الاستخدام التجاري للكائنات الفطرية المقابل المالي له 550 ريالاً لـ 10 كائنات، مع مقابل مالي إضافي 55 ريالاً عن كل كائن.
ـ شهادة ملكية الحيوانات الفطرية وتشمل جواز السفر 550 ريالاً.