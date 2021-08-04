نجا طفل صغير، مساء أول أمس (الإثنين)، من موت محقق على أحد الطرق السريعة بمحافظة حفر الباطن، بعدما تمكن رجلاً من إنقاذه قبل أن تصدمه أحد المركبات.
وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة بالموقع، أن طفلا جري نحو الطريق السريع للحاق بكرة قدم، لكن حارس الأمن سارع في اللحاق بالطفل وإمساكه قبل أن تصدمه السيارات.
وذكر متداولو المقطع أن من أنقذ الطفل كان حارس أمن بأحد المراكز التجارية بمحافظة حفر الباطن، ويدعى “راكان العنزي”، مشيدين بتصرفه السريع الذي مكّن من إنقاذ حياة الطفل من مخاطر الطريق.
وفق “أخبار 24”.