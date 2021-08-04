بعد بلوغ ورثة القتيل سن الرشد.. تنفيذ حكم القصاص بوافد قـتل مواطنا بإطلاق النار عليه

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء)، في مدينة خميس مشيط، حكم القـتل قصاصاً بوافد يمني قـتل مواطنا بإطلاق النار عليه.
وأوضحت الوزارة أن المدعو، نبيل حسين يحيى الفقيه -يمني الجنسية- أقدم على قـتل، علي بن صويع بن ظافر القحطاني -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه، ما أدى لوفاته.
وقالت الوزارة إن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقـتل قصاصاً. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه تم تأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه، وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.