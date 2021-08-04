إنقاذ شاب ماليزي حاول السباحة من بلاده إلى السعودية ووضعه في مستشفى للأمراض النفسية

أنقذت السلطات الماليزية شابًا، يبلغ من العمر 28 عاما، بعدما قفز في البحر، بالقرب من مرسى مدينة تانجونج، من أجل السباحة من بلاده إلى السعودية.
وتحركت الشرطة الماليزية، مساء أول أمس (الإثنين)، لإنقاذ الشاب بعدما ورد إليها بلاغ عن العثور على رجل عائم في وسط البحر، فباشرت الجهة المعنية الحادث، وتمكنت من إنقاذ الشاب، وعندما سألته الشرطة عن سبب ما فعله ذكر أنه يريد الذهاب إلى مكة المكرمة.
واكتشفت الشرطة بعد البحث عن بياناته أنه أقدم في الشهر الماضي أيضا على القفز من المكان ذاته، بحجة أنه يرغب في مقابلة صديق بعد فشله في الحصول على موافقة بالسفر، لكن محاولته لم يُكتب لها النجاح، وتم إنقاذه.
وخضع الشاب حينها لفحوصات، واتضح أنه يعاني مشاكل عقلية، وقام والداه بإخضاعه للعلاج من إدمان المخدرات، وعندما تم إنقاذ الشاب للمرة الثانية من الغرق في البحر، أول أمس، نُقل إلى المستشفى، وجاء فحص المخدرات له سلبيا، فوُضع في الجناح المخصص للأمراض النفسية لتقييم صحته العقلية.
وفق “أخبار 24”.