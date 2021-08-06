رسميًا.. برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، خبرًا صادمًا بشأن نجمه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتهى تعاقده بنهاية الموسم المنصرم.
وأصدر نادي برشلونة بيانا رسميا، مساء أمس (الخميس)، أعلن من خلاله رحيل نجمه وقائده ليونيل ميسي ووجه له الشكر على كل ما قدمه من مسيرة تاريخية طوال السنوات الماضية.
وأوضح نادي برشلونة أن اللاعب والنادي كانا لديهما النية واتفقا بالفعل على تجديد التعاقد ولكن لوائح الدوري الإسباني بشأن هيكلة الرواتب منعت الأمر.
وجاء إعلان برشلونة عن رحيل ميسي بعدما كانت تشير التكهنات خلال الفترة الماضية إلى اتفاق اللاعب مع إدارة النادي على تجديد تعاقده لمدة 5 سنوات.