لقي 4 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم وأصيب أخر، إثر حـادِث تصادم مروع بين مركبتين وقع في أحد التقاطعات بمدينة بريدة.
وباشرت فرق الهلال الأحمر الموقع وتعاملت مع 4 حالات في الموقع، ونقلت حالة خطيرة لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.
وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة قريبة من الموقع، سيارتين تسيران بسرعة عالية لتجاوز التقاطع المروري، قبل أن تصطدم إحداهما بالأخرى وتنحرف عن مسارها.
وبدا في الفيديو اشتعال النيران بإحدى المركبات بعد تعرضها للانقلاب، فيما حاول المتواجدون بالموقع إخماد النيران وإخراج المصابين من داخل السيارة المشتعلة.
وفق “أخبار 24”.