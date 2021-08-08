“الدفاع” تعلن عن وظائف شاغرة بمختلف التخصصات للعمل في المستشفيات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم (الأحد)، توفر عدد من الوظائف الشاغرة لاستقطاب الكفاءات المميزة للعمل في المستشفيات العسكرية بالإدارة العامة للخدمات الصحية بالوزارة.
وأوضحت الوزارة أن التخصصات المطلوبة، تشمل الطب (جميع التخصصات)، والتمريض (جميع التخصصات)، والخدمات الطبية المساعدة، وصيانة الطائرات، والجودة وسلامة المرضى، والموارد البشرية، والإدارة المالية، والخدمات المساندة، وتقنية المعلومات، وإدارة المشاريع، والتخطيط والتطوير.
وأبانت أن عدد الشواغر 2181 وظيفة، مبينة أن أماكن العمل ستكون بمختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن التقديم يكون عبر زيارة المنصة الموحدة للتوظيف، ويستمر حتى تاريخ 30 محرم 1443 الموافق 7 سبتمبر 2021.
وفق “أخبار 24”.