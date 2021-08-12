نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > فيديو ملون نادر لرحلة الملك سعود لأمريكا وزيارته لمصانع تصفية النفط في تكساس
13/08/2021   12:25 ص

فيديو ملون نادر لرحلة الملك سعود لأمريكا وزيارته لمصانع تصفية النفط في تكساس

+ = -
937

نشر حساب الملك سعود على “تويتر”، اليوم (الخميس)، تقريرًا مصورًا نادرًا من زيارة الملك سعود بن عبدالعزيز “ولي العهد آنذاك”، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وزيارته لمصانع تصفية النفط في ولاية تكساس عام 1947م.

وأظهر التقرير تفقد الملك سعود لمصنع التصفية بولاية تكساس، الذي ينتج 175 ألف برميل من النفط الصافي يوميا، وتفحص آلاته المتنوعة.

وأبرز التقرير بعض المعلومات عن المصنع الذي يعمل بالكهرباء والبخار، ويولّد قوة كهربائية تُستخدم في مدن أخرى، كما يحتوي على أكبر بطاريات في العالم. وفق “أخبار 24”.

فيديو ملون نادر لرحلة الملك سعود لأمريكا وزيارته لمصانع تصفية النفط في تكساس

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885168597.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.