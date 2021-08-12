فيديو ملون نادر لرحلة الملك سعود لأمريكا وزيارته لمصانع تصفية النفط في تكساس

نشر حساب الملك سعود على “تويتر”، اليوم (الخميس)، تقريرًا مصورًا نادرًا من زيارة الملك سعود بن عبدالعزيز “ولي العهد آنذاك”، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وزيارته لمصانع تصفية النفط في ولاية تكساس عام 1947م.
وأظهر التقرير تفقد الملك سعود لمصنع التصفية بولاية تكساس، الذي ينتج 175 ألف برميل من النفط الصافي يوميا، وتفحص آلاته المتنوعة.
وأبرز التقرير بعض المعلومات عن المصنع الذي يعمل بالكهرباء والبخار، ويولّد قوة كهربائية تُستخدم في مدن أخرى، كما يحتوي على أكبر بطاريات في العالم. وفق “أخبار 24”.
مقتطفات من رحلة ولي العهد الأمير سعود بن عبدالعزيز #الملك_سعود رحمه الله الى أمريكا .. وزيارته لمصانع الزيت في تكساس .. Texas archive /America honors Arabia1947 pic.twitter.com/UGzTyhUYMC
— الملك سعود (@kingsaud) August 12, 2021