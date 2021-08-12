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أخبار محلية > تعديلات مرورية في الرياض وجدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل.. تعرّف عليها
13/08/2021   12:25 ص

تعديلات مرورية في الرياض وجدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل.. تعرّف عليها

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أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، أنه سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق أبي بكر الصديق تزامنًا مع بدء أعمال التنفيذ في حديقة الملك سلمان.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي لضمان انسيابية الحركة المرورية، وذلك اعتبارًاً من يوم الإثنين الموافق 16 أغسطس الجاري.

كما نوهت إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع برنامج تطوير جدة التاريخية عن إغلاق شارع الذهب من نقطة الالتقاء مع شارع مؤسسة النقد باتجاه الشمال. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الإغلاق سيبدأ من السبت المقبل الموافق 14 أغسطس ويستمر لمدة 109 أيام، وذلك لتطوير المنطقة التاريخية.

تعديلات مرورية في الرياض وجدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل.. تعرّف عليها

أخبار محلية
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