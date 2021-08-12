تعديلات مرورية في الرياض وجدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل.. تعرّف عليها

أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، أنه سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق أبي بكر الصديق تزامنًا مع بدء أعمال التنفيذ في حديقة الملك سلمان.
وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي لضمان انسيابية الحركة المرورية، وذلك اعتبارًاً من يوم الإثنين الموافق 16 أغسطس الجاري.
كما نوهت إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع برنامج تطوير جدة التاريخية عن إغلاق شارع الذهب من نقطة الالتقاء مع شارع مؤسسة النقد باتجاه الشمال. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الإغلاق سيبدأ من السبت المقبل الموافق 14 أغسطس ويستمر لمدة 109 أيام، وذلك لتطوير المنطقة التاريخية.
تنوه إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع برنامج تطوير جدة التاريخية عن إغلاق شارع الذهب من نقطة الالتقاء مع شارع مؤسسة النقد باتجاه الشمال، إبتداءً من يوم السبت 14 أغسطس ولمدة (109) أيام، وذلك لتطوير المنطقة التاريخية. #المرور_السعودي pic.twitter.com/cteIEwICGj
— المرور السعودي (@eMoroor) August 12, 2021
تنوه إدارة مرور منطقة الرياض بأنه سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق أبي بكر الصديق تزامنًا مع بدء أعمال التنفيذ في حديقة الملك سلمان وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية، اعتباراً من يوم الاثنين 16-08-2021م
#المرور_السعودي pic.twitter.com/ilL6CiFldC
— المرور السعودي (@eMoroor) August 12, 2021