الرياض: القبض على مقيمَين جمعا أموالاً من مخالفين وحولاها للخارج مقابل عمولة

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مقيمَين من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، جمعا أموالا من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وحوّلاها إلى خارج المملكة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن عمليات التحويل تمت عبر وسائل نظامية متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية مقابل عمولة محددة.
وأضاف أن المتهمين اتخذا وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرًّا لتنفيذ جرائمهما، وضُبط بحوزتهما مبلغ 26.7 ألف ريال، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.