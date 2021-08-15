الحريري لرئيس لبنان: ارحل الآن لأنك لن تجد قريبًا سفارة تؤويك أو طائرة تنقلك

انتقد رئيس الحكومة اللبناني السابق، سعد الحريري، اليوم الأحد، الرئيس اللبناني ميشال عون وصهره زعيم التيار الوطني الحر اللبناني جبران باسيل.
وطالب الحريري الرئيس اللبناني خلال سلسلة من التغريدات عبر حسابه على تويتر، بالرحيل عن منصبه، قائلًا: “أكتفي بتوجيه كلمتين لفخامة الرئيس وصهره لأقول: ارحل الآن واحفظ لآخرتك بعض الكرامة”.
وتابع الحريري، قائلًا: “لن تجد قريبًا سفارة تؤويك وطائرة تنقلك فوق أجنحة الهروب من لعنة التاريخ”.
وتأتي انتقادات رئيس الحكومة اللبنانية السابق، بالتزامن مع كارثة جديدة يعيشها لبنان تتمثل في انفـجار خزان للمحروقات في بلدة التليل بمنطقة عكار، والتي أسفرت عن مقتـل ما يقرب من 25 شخصًا وإصـابة 80 آخرين. وفق “أخبار 24”.