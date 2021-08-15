“الداخلية” ترصد 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، رصد 22.1 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك خلال الفترة من 29 / 12 / 1442هـ حتى 6 / 1 / 1443هـ.
وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى من المخالفات بواقع 7.3 ألف مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 3.3 ألف، ومنطقة المدينة المنورة بـ 2.4 ألف، ومنطقة مكة المكرمة بـ 1.9 ألف، ومنطقة القصيم بـ 1.8 ألف.
كما سجلت منطقة حائل 1.6 ألف مخالفة، ومنطقة الجوف 1.3 ألف، ومنطقة الحدود الشمالية 735، ومنطقة تبوك 468، ومنطقة الباحة 350، ومنطقة عسير 281، ومنطقة جازان 280، ومنطقة نجران 77. وفق “أخبار 24”.
وشددت على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.