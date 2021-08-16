تحذير علمي من ظهور سلالة جديدة لـ”كورونا” تُعيد العالم للوراء

حذرت هيئة استشارية حكومية في المملكة المتحدة، من ظهور سلالة جديدة لفيروس “كورونا” تُقاوم عمل اللقاحات الحالية.
وأوضحت المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ بالمملكة المتحدة “SAGE”، أن ظهور تلك السلالة الجديدة هو “احتمال واقعي”، وهو الأمر الذي قد يُعيد المعركة ضد الفيروس إلى عام للوراء.
وبيّن عضو المجموعة الاستشارية غراهام ميدلي وفقاً لـ”الجارديان”، أن أي نوع جديد قادر على التغلب على المناعة المُكتسبة سيكون بمثابة فيروس جديد.
ونوه ميدلي إلى أن العلماء لديهم القدرة على الوصول للقاحات جديدة خلال وقت سريع، مشيراً إلى أن الأمل الحالي هو تطور الفيروس بشكل بطيء حتى لا تحدث قفزة كبيرة. وفق “أخبار 24”.