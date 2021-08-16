“الإنذار المبكر”: تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية على عدد من المناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، تنبيهات بسحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من المناطق، وهطول أمطار رعدية في أجزاء من المنطقة الجنوبية.
وأوضح النظام أن محافظات أبوعريش وأحد المسارحة والدرب وبيش وجازان وصامطة وصبيا بمنطقة جازان، ومحافظات أضم والطائف وميسان بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وسحب رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
وأبان أن أجزاء من مناطق نجران، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أجزاء من مناطق الباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.