بالاتفاق مع “هاسي”.. الأهلي يستغنى عن “ساريتش” و”ميتريتا”

كشفت مصادر صحفية، أن مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، توصل إلى اتفاق مع البوسني ألفيس ساريتش، والروماني ألكساندرو ميتريتا، لفسخ عقديهما بالتراضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الرياضية”، إن “ساريتش” وافق على فسخ العقد مقابل دفع جزء من رواتب العام المتبقي في عقده، دون حصوله على كامل شرطه الجزائي الذي يبلغ نحو 7 ملايين دولار.
وأضافت المصادر، أن فسخ عقد المدة الباقية من إعارة ميتريتا، جاء بمقابل مالي وافق عليه الروماني، على ألا يطالب الأهلي بعد ذلك بمستحقات مالية مستقبلا.
وينتهي عقد میتریتا مع الأهلي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وجاء الاستغناء عنه بطلب من مدرب الفريق بيسنيك هاسي، بعد أن تم التعاقد مع السنغالي ألاسان نداو بديلا عنه.