فهد المولد: شاركت أمام الفيحاء وأنا مصاب.. وهذا وعدي لجماهير الاتحاد

تحدث لاعب فريق الاتحاد، فهد المولد، عن فوز فريقه، أمام الرائد بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال فهد المولد، في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “فوز مهم بالنسبة لنا اليوم، كونه جاء قبل نهائي البطولة العربية.. وتعاهدنا نحن اللاعبين على الفوز”.
وتابع: “غلط مني المشاركة في لقاء الفيحاء كوني شاركت وأنا أعاني من وعكة صحية.. ونعد الجماهير بالقتال من أجل الحصول على اللقب العربي”. وفق “أخبار 24”.
وتمكن فهد المولد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة (7) من ركلة جزاء، قبل أن يسجل أحمد حجازي ثاني أهداف الفريق في الدقيقة (15)، واختتم الأهداف رومارينهو في الدقيقة (42).