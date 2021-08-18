بتال القوس يعلق على تعاقد الهلال مع لاعبين من منتخب الشباب

علق الإعلامي الرياضي، بتال القوس، على تعاقد مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، مع لاعبين من منتخب الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال “القوس”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الهلال شغال كويس على اقتناص مواهب من منتخبات الشباب والناشئين”.
وتابع الإعلامي الرياضي: “دليل عمل ومتابعة ووجود عيون تراقب بحرص وترسم المستقبل.. هذه الصفقات غير مكلفة ماديا.. تحتاج فقط متابعة دقيقة”.
ووقع مجلس إدارة الهلال، أمس الثلاثاء، عقدًا مع حارس مرمى منتخب الشباب أحمد أبو راسين، لمدة 3 سنوات يبدأها مع فريق الهلال تحت 19 عامًا. وفق “أخبار 24”.
كما تعاقد الهلال، مع ثنائي الفريق “تحت 19 عاماً”، عبدالله الزيد لاعب المنتخب السعودي لدرجة الشباب، وتوأمه محمد الزيد الذي سبق أن مثل المنتخبات السنية.
الهلال شغال كويس على اقتناص مواهب من منتخبات الشباب والناشئين..
دليل عمل ومتابعة ووجود عيون تراقب بحرص وترسم المستقبل..
هذه الصفقات غير مكلفة ماديا.. تحتاج فقط متابعة دقيقة
— بتال القوس (@battalalgoos) August 18, 2021