مواطن فقد الحركة والنطق والبصر ويحتاج للعلاج بالخارج.. ووالده: الهيئة الطبية ترفض نقله

استغرب مواطن اعتراض الهيئة الطبية العليا على توصية أصدرتها اللجنة الطبية بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض؛ بضرورة علاج ابنه الذي يعاني فقد الحركة والنطق والبصر، في الخارج.
وقال المواطن “عثمان الزهراني” إن ابنه “إبراهيم” يعاني مرضا غامضا تم تشخيصه في البداية بأنه مرض مناعي، ومن ثم بأنه التهاب في العمود الفقري والنخاع الشوكي، مبيناً أن ابنه تلقى علاجات سببت له هجمات عصبية أفقدته الحركة والنطق والبصر في العين اليسرى، وانعدام الإحساس بالجزء السفلي، وعدم القدرة على التحكم في السبيلين.
وأضاف، وفقاً لصحيفة “المدينة”، أن الأطباء أوصوا بعلاجه خارج المملكة لعدم تقبل جسمه للعلاج في المستشفى وعدم توفر وسائل علاجه محلياً، مشيرًا إلى أنه رفع طلبا لعلاجه بالخارج، ولكن الهيئة الطبية العليا رفضت ذلك بحجة توفر الرعاية الطبية اللازمة له في مدينة الملك فهد.
وأكد أن قرار اللجنة يخالف رأي الأطباء المشرفين على حالته الذين أوصوا بنقله لأمريكا بعد أن شخصوا حالته بأنها حالة نادرة لوجود فيروس “الفيرسلا” الذي ينشط أثناء تنزيل المناعة، وأنه لا يمكن المجازفة بحياته بإعطائه العلاج مرة ثانية، فضلا عن أنه راجع أحد المستشفيات الخاصة لعلاج نجله لكن أطباءه أوصوا أيضا بعلاجه في الخارج، كما اعتذر مستشفى آخر عن علاجه.
وطالب الزهراني بنقل ابنه للخارج قبل أن تتفاقم حالته وتتكاثر الخلايا الميتة في دماغه، مناشداً وزارة الصحة والجهات المختصة الأخرى لمساعدته، لافتاً إلى أن هناك حالة مماثلة لوضع ابنه سبق وأن تم نقلها للعلاج في أمريكا.