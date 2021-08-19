“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل حداً بجانٍ قَتل رجل أمن وأيّد أحد التنظيمات الإرهابية

نفذت وزارة الداخلية بمحافظة جدة، اليوم (الخميس)، حكم القتل بحد الحرابة في مواطن قَتل رجل أمن بالترصد له أثناء تأدية عمله وطعنه عدة طعنات أدت لوفاته، ولتأييده أحد التنظيمات الإرهابية، وتكفير رجال الأمن.
وأوضحت الوزارة أن المدعو/ عبدالعزيز بن سعود بن سعد المالكي، أقدم على قَتل وكيل رقيب/ عبدالله بن مشاري السبيعي، قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليه، حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم.
وأضافت أن الجاني أُحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، إذ صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحُكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن كلاً من محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا أيدت الحكم، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، ونُفذ الحكم بالجاني اليوم.