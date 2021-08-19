بالفيديو.. القصبي: دعمنا 34 دولة لمواجهة كورونا.. واعتراف عالمي بالجواز الصحي السعودي بفضل سواعد أبناء الوطن

أوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن جسور الدعم الإنساني والطبي الذي قدمته المملكة للأشقاء والأصدقاء لمواجهة كورونا وصل إلى أكثر من 34 دولة حول العالم.
وأكد، خلال حديثه في مؤتمر التواصل الحكومي اليوم (الخميس)، أن مركز الملك سلمان للإغاثة أجرى 47 ألف عملية جراحية في 19 دولة خلال الـ 3 أعوام الماضية.
وأشار إلى أن المملكة تفخر بالإنجاز الطبي الجديد الذي حققه البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية من خلال إجراء 50 عملية لمستفيدين من 20 دولة.
ونوه بأن انتخاب المملكة نائباً لرئيس لجنة التراث العلمي للمجموعة العربية باليونيسكو، يؤكد الدور الريادي لها في دعم التراث وتوثيق الإرث الإنساني. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن تسجيل منطقة حمى الثقافية بنجران ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي رفع عدد المواقع السعودية المسجلة إلى 6 مواقع.
وشدد على أن الإنجاز الذي تحقق من خلال الاعتراف العالمي بالجواز الصحي السعودي جاء بفضل سواعد أبناء الوطن.
#وزير_الإعلام: الدعم الإنساني والطبي السعودي امتد لأكثر من 34 دولة في العالم.#مؤتمر_التواصل_الحكومي pic.twitter.com/Q2rWrmpNpn
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 19, 2021
#وزير_الإعلام: #المملكة تحقق إنجازات كبيرة على مستوى التراث والثقافة.#مؤتمر_التواصل_الحكومي pic.twitter.com/usCgR2keGJ
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 19, 2021