نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. القصبي: دعمنا 34 دولة لمواجهة كورونا.. واعتراف عالمي بالجواز الصحي السعودي بفضل سواعد أبناء الوطن
19/08/2021   10:01 م

بالفيديو.. القصبي: دعمنا 34 دولة لمواجهة كورونا.. واعتراف عالمي بالجواز الصحي السعودي بفضل سواعد أبناء الوطن

+ = -
638

أوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن جسور الدعم الإنساني والطبي الذي قدمته المملكة للأشقاء والأصدقاء لمواجهة كورونا وصل إلى أكثر من 34 دولة حول العالم.

وأكد، خلال حديثه في مؤتمر التواصل الحكومي اليوم (الخميس)، أن مركز الملك سلمان للإغاثة أجرى 47 ألف عملية جراحية في 19 دولة خلال الـ 3 أعوام الماضية.

وأشار إلى أن المملكة تفخر بالإنجاز الطبي الجديد الذي حققه البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية من خلال إجراء 50 عملية لمستفيدين من 20 دولة.

ونوه بأن انتخاب المملكة نائباً لرئيس لجنة التراث العلمي للمجموعة العربية باليونيسكو، يؤكد الدور الريادي لها في دعم التراث وتوثيق الإرث الإنساني. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن تسجيل منطقة حمى الثقافية بنجران ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي رفع عدد المواقع السعودية المسجلة إلى 6 مواقع.

وشدد على أن الإنجاز الذي تحقق من خلال الاعتراف العالمي بالجواز الصحي السعودي جاء بفضل سواعد أبناء الوطن.

بالفيديو.. القصبي: دعمنا 34 دولة لمواجهة كورونا.. واعتراف عالمي بالجواز الصحي السعودي بفضل سواعد أبناء الوطن

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885169719.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.