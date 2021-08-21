بعد الخسارة من الفيصلي.. النصر يقع في فخ التعادل أمام الدرعية

تعادل فريق النصر، مع نظيره الدرعية بهدف لمثله، في مناورة تجريبية، أشرك خلالها المدير لافني مانو مينيز، اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الفيصلي، الخميس الماضي في الدوري.
وبدأ المدرب البرازيلي أمام الدرعية، بتشكيل مكون من: نواف العقيدي، ومحمد قاسم، وعبدالإله العمري، ومحمد الفتيل، وحمد المنصور، ومختار علي، وعبدالمجيد الصليهم، وعلي الحسن، وأيمن يحيى، وخالد الغنام، وعبدالفتاح آدم.
وخضع اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الفيصلي ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري المحترفين، والتي خسرها 2-1، لتدريبات استشفائية ولياقية. وفق “أخبار 24”.
فيما اكتفى المغربي عبد الرزاق حمد الله، وعلي لاجامي وعبدالفتاح عسيري، ثلاثي الفريق، بتدريبات لياقية خاصة.